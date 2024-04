Svincolo Vallo Sud sulla SS. 18 VAR: progetto approvato dal Comune di Vallo della Lucania

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, pensa alla realizzazione del nuovo Svincolo Vallo SUD sulla SS. 18 VAR, Tirrenia Inferiore e della Viabilità di Raccordo con un costo stimato di € 13.733.235,00. Approvata la relativa idea di progetto.

Il progetto

La principale viabilità di accesso ai servizi è rappresentata dalla variante alla SS. 18, cd. “Cilentana” , in gestione ANAS che, attraverso lo svincolo cittadino presente, dà accesso all’abitato e alle sue infrastrutture di servizio, nonché a vari comuni dell’area interna (Novi Velia, Moio della Civitella, Gioi, Campora, Stio, etc.); lo svincolo si innesta sulla strada urbana ex SS.18 – via Angelo Rubino, viabilità che, soprattutto negli orari mattutini dalle 7:00 alle 10:00 e pomeridiani dalle 17:00 alle 19:00 risulta essere intasata a causa del traffico in entrata o in uscita dal centro cittadino, comportando gravi disagi per gli utenti, aumento del rischio incidenti, aumento dell’inquinamento, nonché rallentamento degli accessi in emergenza all’Ospedale ed alle forze dell’Ordine, comportando di fatto problemi alla pubblica e privata incolumità.

Nell’ambito del parco progetti del Comune di Vallo della Lucania è presente un progetto Preliminare, redatto dall’UTC con idonee consulenze, ad oggetto proprio la realizzazione del Nuovo Svincolo Vallo SUD sulla S.S. 18 VAR, Tirrenia Inferiore e della Viabilità di Raccordo.

I vantaggi

Lo studio , benché suscettibile di debiti adeguamenti, rappresenta ad oggi una soluzione perseguibile ai problemi di congestionamento del traffico, in quanto il nuovo svincolo darebbe accesso diretto dalla ‘Cilentana” alla sede dell’Ospedale, del Tribunale, dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni in area Montisani, agli impianti sportivi, alla parte nord-est della Città e ai comuni a monte di Vallo della Lucania.