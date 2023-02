Superbonus, ordine degli ingegneri salernitano in allarme: ecco le richieste

Le novità introdotte per il superbonus hanno messo in allarme anche l’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno, che segue con grande attenzione la vicenda. Il recente Decreto Legge ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti gli interventi non ancora avviati alla data del 16 febbraio.

Il confronto con il Ministro

Chiesta audizione al Ministro del MEF Giorgetti congiuntamente ad altre Associazioni di categoria. Il confronto è avvenuto in settimana ed è emersa «Disponibilità da parte del Governo ad ascoltare le proposte per migliorare il decreto sulla cessione dei crediti, superando le maggiori difficoltà che si sono venute a creare».

Le richieste

La Rete professioni Tecniche, ha chiesto di mantenere il Superbonus per le zone del cratere del sisma del 2016, al fine di accelerare l’opera di ricostruzione. Inoltre ha riproposto un attento ragionamento sull’adozione di un Piano di prevenzione sismica, di cui ha consegnato un apposito studio. Per l’edilizia libera, infine, ha suggerito l’utilizzo delle sole fatture e l’alleggerimento delle procedure, affidandosi alla dichiarazione del professionista incaricato.

«Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche delle piccole imprese e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma. Le associazioni che hanno partecipato all’incontro, infine, si incontreranno nelle prossime ore per elaborare una proposta comune», fanno sapere. L’attenzione resta comunque alta sull’argomento.