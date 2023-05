Successo per l’8^ edizione del trofeo “Baia di Sapri” nella Città della Spigolatrice. Ecco i vincitori

Si è svolta nella mattinata di ieri nella Città della Spigolatrice l’ottava edizione del trofeo “Baia di Sapri”, organizzato dall’associazione “Battiti di Pesca“.

La manifestazione

Una manifestazione che per il suo ottavo anno consecutivo continua a richiamare numerosi appassionati di pesca sportiva nella baia di Sapri. Un appuntamento fisso nella cittadina del Golfo di Policastro che come di consueto si è aperto con la benedizione della corona di alloro ad opera del parroco Don Raffaele Brusco e la successiva sua deposizione a largo della baia, come segno di riconoscimento e di gratitudine nei confronti della nota marineria locale. E poi ampio spazio alle gare presso il porto turistico di Sapri.

Le dichiarazioni

“In gara quest’anno abbiamo ottanta persone dunque una risposta importante per questo evento – ha affermato Antinio Scarfone, presidente dell’associazione Battiti di Pesca – A fare da tichiamo non è solo la gara ma anche le bellezze paesaggistiche che contraddistinguono la nostra cittadina“.

Testimonial d’eccezione della manifestazione è stato il campione mondiale di pesca sportiva Sarevio Rosa. “È la prima volta che ho l’onorevole di vivere questi ambienti meravigliosi – ha poi aggiunto il campione Rosa – Non si tratta di una gara di pesca sportiva fine a se stessa ma è un momento ma di amicizia, aggregazione e condivisione in una cornice eccellente“.

Presente alla benedizione e deposizione sella corona di alloro anche il Sindaco di Sapri Antonio Gentile. “L’associazione Battiti di pesca organizza questa manifestazione estremamente importante da otto anni – ha infine chiosato Gentile – Un evento di promozione della nostra cittadina. Ma anche un momento importante per ricordare quanti vivono il mare quotidianamente e quanti hanno perso la vita in questi anni ma che sono sempre vivi nel ricordo della comunità di Sapri e della nostra marineria“.

I vincitori

Ad aggiudicarsi il trofeo nella tecnica canna da riva (bolognese), disputatasi nel molo di sottoflutto del porto saprese, è stato Antonio Chirico da Capri con 1700 grammi di pescato e la preda più grande (un sarago di 650 grammi), mentre la gara di surfcasting, tenutasi sulla spiaggia del lungomare Italia, è stata appannaggio di Giuseppe Barberio (asd Mareggiata Salerno) che ha totalizzato 3500 punti con la preda più grande (un’orata di 37 centimetri) catturata da Claudio Scinardi. Il podio della bolognese è completato da Alberto Gentile e Ruggiero Gargiulo; quello del surfcasting da Vincenzo Di Domenico e Fabio Russo.