Successo per il weekend dedicato alle Giornate FAI di primavera: promozione e valorizzazione del patrimonio culturale

Grande successo per le “Giornate FAI di primavera 2023”. Questa iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed architettonico del Paese, ha visto la partecipazione della Prefettura di Salerno, che ha aperto le porte del Palazzo del Governo di Piazza Amendola alla città.

Un weekend all’insegna della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico

Nel fine settimana del 25 e 26 marzo, il Salone di rappresentanza dell’alloggio del Prefetto, l’Appartamento del Presidente della Repubblica e il Sacrario dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante le campagne di guerra, decorati di medaglia d’oro al valor militare, sono stati aperti eccezionalmente al pubblico. L’appartamento del Presidente della Repubblica è stato sede di illustri personaggi, tra cui i Presidenti emeriti della Repubblica Ciampi e Napolitano in occasione della loro visita a Salerno.

Grande partecipazione alla Prefettura di Salerno

Il Sacrario ospita un’opera scultorea di Francesco Saverio Palozzi, autore anche della statua marmorea dell’atleta con l’asta posta all’ingresso del Foro Italico a Roma.

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha espresso la sua gratitudine alla Delegazione FAI di Salerno, guidata dall’Avv. Michelangelo De Leo, per aver coinvolto la Prefettura nell’iniziativa. Ha inoltre ringraziato i volontari dell’ANPS-Associazione Nazionale Polizia di Stato-Sezione di Salerno, che hanno affiancato lo staff della Prefettura, e i giovani studenti che hanno animato l’evento.

“Ciceroni” del Perito-Levi di Eboli

Gli “apprendisti ciceroni” del Liceo Classico “Perito-Levi” di Eboli hanno avuto un ruolo di guida nelle visite da parte dei cittadini e hanno supportato l’organizzazione nell’accoglienza delle centinaia di visitatori e turisti, contribuendo al successo della manifestazione.

La partecipazione alla manifestazione ha dimostrato l’interesse e la passione dei cittadini di Salerno per il loro patrimonio culturale e artistico. La valorizzazione di queste meraviglie è importante per mantenere vive le tradizioni e la memoria del nostro Paese. Le Giornate FAI di primavera sono un’occasione unica per scoprire e ammirare questi tesori.