Successo per il Mercadante BDay a Torraca

Un’ evento che potesse far rivivere emozioni e immagini di Biagio Mercadante, il famoso pittore appartenente alla scuola artistica napoletana originario di Torraca. È stato questo il senso che l’associazione APS AUSS, con il patrocinio del Comune di Torraca, ha voluto imprimere alla giornata dedicata a Biagio Mercadante, svoltasi domenica nel piccolo borgo di Torraca.

L’iniziativa

Tra le stradine del paese infatti sono stati rappresentati momenti di vita quotidiana del noto pittore, gli stessi che Mercadante amava rappresentare nelle sue famose opere. Tanto l’entusiasmo di tutti coloro che hanno preso parte alla piacevole iniziativa e che attraverso le varie rappresentazioni si sono piacevolmente immersi nella vita dell’artista torrachese.

Il successo dell’evento

Grande successo dunque per il “MERCADANTE BDAY” che si è concludo con l’apposizione di una scultura in pietra, realizzata dall’artista saprese Antonio Polito, all’ingresso del paese.

“L’amministrazione di Torraca è a lavoro da tempo per valorizzare la figura di un artista che nel corso della sua vita non è stato molto apprezzato – ha dichiarato il Sindaco di Torraca Francesco Bianco – Un artista immenso che ha riportato nelle sue opere momenti di vita quotidiana del nostro paese al quale è importante attribuire la giusta importsnza e il giusto riconoscimento. Sicuramente nei prossimi mesi metteremo in campo nuove iniziative rivolte al nostro conterraneo Biagio Mercadante che potranno attrarre anche numeri turisti”.