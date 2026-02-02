Successo della domenica al museo in Campania, oltre 1700 accessi al Parco di Paestum e Velia

I dati della Domenica al Museo di febbraio 2026 confermano il fascino della Campania. Paestum e Velia il sito salernitano più visitato

Paestum

L’iniziativa ministeriale della Domenica al Museo di febbraio 2026 ha confermato ancora una volta la centralità della Campania nel panorama culturale nazionale. Con la Reggia di Caserta a guidare la classifica regionale grazie a oltre 11.000 ingressi, posizionandosi quarta a livello italiano, l’intero territorio ha vissuto una giornata di grande affluenza.

Accanto ai giganti come Pompei e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, i siti del salernitano continuano a rappresentare tappe fondamentali per chi cerca un’esperienza immersiva nella storia antica.

Il richiamo di Paestum e Velia

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha fatto segnare 1724 accessi, distinguendosi per una proposta culturale che unisce archeologia e paesaggio. Durante questa edizione della Domenica al Museo, i templi dorici di Paestum e l’area archeologica di Velia hanno accolto numerosi visitatori, confermando l’efficacia del biglietto unico e della gestione integrata dei due siti.

La possibilità di accedere gratuitamente a questi luoghi permette al pubblico di riscoprire non solo la magnificenza architettonica della Magna Grecia, ma anche la storia del pensiero filosofico legata alla scuola eleatica di Velia.

I dati di febbraio che posizionano il sito primo nel salernitano dimostrano che l’interesse dei turisti e dei residenti non si esaurisce nei siti più iconici, ma si estende verso il Cilento.

