«Subacquea per tutti», torna il progetto inclusivo ad Agropoli: ecco le info utili

Tutto pronto dall‘ASD Diving Yoghi per il progetto «Subacquea per tutti» in convenzione con il Comune di Agropoli che si rinnova per il terzo anno consecutivo.

Il progetto

Si propone di coniugare, gratuitamente, disabilità e subacquea, un connubio che negli anni passati si è rivelato efficace e che ha reso felici i tanti ragazzi che hanno partecipato e le loro famiglie.

Alla validità del progetto ha creduto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e in primis il vicesindaco nonché assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo, che ne è diventata la prima promotrice.

Ecco come sarà articolato il corso

Il corso, che si terrà tra marzo e luglio 2023 e si articolerà in una parte teorica e una pratica, è tenuto dall’istruttore Vincenzo Borrelli, con esperienza ventennale nel campo della subacquea e dell’insegnamento della stessa a persone portatrici di disabilità.

L’appuntamento per la presentazione del nuovo corso e la raccolta delle iscrizioni è per sabato 11 febbraio alle ore 10.30 presso l’Aula Consiliare “Di Filippo” del Comune di Agropoli. Sono invitate le associazioni del territorio e tutti gli interessati.