Studenti vallesi al Festival del Teatro Greco con il sostegno della Comunità Montana

“L’arte e la cultura sono elementi fondamentali per la formazione dei nostri ragazzi, ecco perché abbiamo accettato subito di contribuire affinché gli studenti potessero vivere questa bella esperienza presso un festival internazionale che richiama in Sicilia giovani artisti da tutta Europa”. Lo afferma Carmine Laurito, presidente della comunità montana Gelbison Cervati. L’ente ha voluto fornire un finanziamento per alleggerire le spese dei giovani attori del liceo Parmenide di Vallo della Lucania, dimostrando così il suo impegno nel supportare l’arte e la cultura giovanile.

Il Festival del Teatro Greco dei Giovani a Siracusa

In questi giorni, migliaia di liceali provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei stanno assistendo al Festival del Teatro Greco dei Giovani a Siracusa.

Quest’anno si celebra la XXVII edizione di questo festival internazionale del teatro classico dei giovani a Palazzolo Acreide, che ha visto la partecipazione dei gruppi teatrali delle università. Con un totale di 90 rappresentazioni in programma, che si svolgono presso il Teatro Greco dell’Area archeologica dell’Akrai in 25 giorni, il festival coinvolge oltre 2500 studenti e presenta quattro gruppi stranieri provenienti da Francia e Grecia.

Il debutto della Compagnia teatrale cilentana

Domenica 28 maggio, la Compagnia teatrale cilentana ha debuttato al teatro De Berardinis di Vallo della Lucania presentando “Le Troiane” di Euripide, per poi portare lo spettacolo anche in Sicilia.

Questo progetto teatrale è stato reso possibile grazie al sostegno finanziario della Comunità montana Gelbison e Cervati, della Bcc Di Buccino e Comuni Cilentani e di Banca 2021.

Un gruppo di studenti del liceo Parmenide, al di fuori dell’orario scolastico, ha dedicato il proprio impegno al teatro, trasformandolo in una tradizione ben radicata nella scuola. Il progetto ha creato sinergie efficaci tra vari enti e la scuola, permettendo così la realizzazione di questa importante esperienza teatrale per gli studenti.