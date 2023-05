Studenti di Sant’Arsenio alla scoperta del percorso Tittariello

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado di Sant’Arsenio saranno coinvolti in un’interessante giornata dedicata all’ambiente il prossimo 27 maggio 2023. In programma c’è una visita guidata al Percorso Tittariello, un sentiero che collega il centro abitato di Sant’Arsenio al suggestivo borgo di Serrone.

L’iniziativa

Promosso dall’Amministrazione Comunale, con il supporto della consigliera Annamaria Mazzariello, delegata alle politiche scolastiche, della Pro Loco di Sant’Arsenio e della referente di educazione civica Maria Pia Del Negro, questo evento si inserisce nel curricolo dell’annualità 2022/23. Rappresenta la tappa finale di un percorso formativo che ha coinvolto tutti i docenti, trasversalmente, nello sviluppo degli obiettivi principali dell’Agenda 2030, un’importante iniziativa per la sostenibilità.

L’appuntamento del 27 maggio

La dirigente scolastica, dott.ssa Rosaria Murano, elogia l’iniziativa che coinvolge gli alunni come cittadini del futuro, educandoli al rispetto per la natura e alla conoscenza della storia del territorio di appartenenza. Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Sant’Arsenio forniranno agli alunni una merenda e una bevanda.

Inoltre, saranno presenti diverse figure di spicco durante la giornata. Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, si unirà agli studenti presso la Chiesa di San Salvatore, accompagnato dal consigliere delegato all’ambiente, Maurizio Ippolito, dal consigliere delegato all’Agricoltura e alle Zone montane, Giosi Amabile, e dagli altri membri del consiglio comunale. Sarà un’occasione unica per gli studenti di interagire e imparare da importanti figure istituzionali.