Studenti del Vallo di Diano alla scoperta delle aziende del territorio grazie a Confindustria Salerno

Giornata del PMI Day nel Vallo di Diano. Si tratta di un progetto di Confindustria Salerno rivolto alle imprese locali per far conoscere il loro funzionamento ma anche per mostrare possibili prospettive lavorative nel futuro agli studenti del territorio. La storica azienda del Vallo di Diano, Diesel Tecnica di Michele Spolzino ha accolto gli studenti dell’Istituto “Cicerone” di Sala Consilina, sezione ITIS-IPSIA accompagnati dai docenti Marsicano, Ingino e Urciuoli.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dalla Confindustria, ha l’obiettivo di introdurre una nuova generazione al mondo dell’impresa e alle sue opportunità attraverso il turismo delle aziende collegate al Sistema. Sono dodici le scuole salernitane coinvolte, tra cui diverse del Vallo di Diano. Molte aziende locali hanno deciso di far conoscere l’evoluzione tecnologica che ha reso, molte mansione puramente tecniche, molto meno gravose sul lavoratore. E’ il caso, ad esempio di figure come quelle dei meccanici, che grazie a nuovi macchinari e all’evoluzione tecnologica riescono a lavorare gravando in forma minore sulle loro condizioni fisiche.

Il progetto di Confindustria Salerno prevede che l’azienda ospitante dia l’opportunità di vedere da vicino la realtà produttiva e di conoscere il contributo e le competenze degli imprenditori che partecipano e collaborano alla realizzazione di prodotti e servizi, e ai risultati ottenuti nel lavoro futuro. Per gli imprenditori, il PMI DAY rappresenta un’occasione per condividere con i giovani il proprio contributo alla diffusione della cultura aziendale, in relazione ai diversi temi in cui tale impegno si esprime.

Il tema del progetto

Il tema principale di quest’anno è la “libertà”, come valore fondamentale che dobbiamo conoscere e ciò che è necessario per realizzare i nostri desideri.

La libertà è intesa come opportunità per i giovani di scegliere e costruire il proprio futuro, mantenendo la propria individualità e sviluppando le proprie competenze attraverso lo studio. Pensare, scegliere, pensare, sbagliare, agire, difendere, rifiutare, rispettare sono tutte azioni che corrispondono alla presenza della libertà, diritto del presente e futuro sostenibile della società, fondamento della la cultura aziendale.