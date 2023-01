Studenti cilentani ad Assisi: confronto con esperti chef

Dal Cilento ad Assisi per confrontarsi con esperti del settore della ristorazione e conoscere nuove realtà. Nuova occasione formativa per gli studenti dell’istituto alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, sempre più ambasciatori del territorio in Italia e nel mondo.

La “missione” ad Assisi degli studenti cilentani

Otto ragazzi della scuola superiore hanno avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno presso l’hotel Cenacolo di Assisi. Qui hanno potuto migliorare la conoscenza dell’inglese ma anche sperimentare una cultura diversa incontrando professionisti del settore della ristorazione con anni di esperienza.

«Un primo assaggio d’indipendenza e di autogestione dove gli studenti imparano ad adattarsi ad un nuovo stile di vita, in un ambiente completamente sicuro scoprendo nuovi territori e prodotti umbri» come spiega la tutor che li accompagna.

«Tutto ciò rappresenta per i nostri alunni un’opportunità di migliorare numerose competenze con l’istruzione pratica e partecipativa ma anche un trampolino di lancio nel mondo del lavoro della ristorazione», fanno sapere dalla scuola.

Le attività svolte

Durante il periodo di alternanza scuola – lavoro i ragazzi hanno svolto numerose attività: dal controllo della mise en place ai tagli e alle preparazione con prodotti tipici arricchendo il loro bagaglio culturale e seguendo le direttive degli chef.