Strutture extralberghiere: a Perito al via un corso di formazione

Il Comune di Perito, in collaborazione con il Dipartimento Studi e Ricerche Turistiche e Sviluppo Territoriale, organizza un corso di “Avvio e gestione di strutture extra-alberghiere, affitti brevi, locazioni turistiche e codice Cin”.

L’iniziativa

Il corso sarà svolto dal professore Raffaele Palumbo e si terrà presso l’aula Consiliare “Antonello Apolito” del Comune di Perito. L’inizio delle attività è fissato per il prossimo 3 giugno 2025 con le lezioni che si effettueranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per tre volte a settimana per un totale di 30 ore.

La quota di partecipazione al corso è di 50,00€; il corso verterà sui seguenti moduli: Tecnica Turistica, Legislazione Turistica, Fiscalità, Marketing e Comunicazione, Accoglienza, Nuova normativa Codice CIN.

Un’opportunità di formazione per tanti operatori del settore. È possibile presentare domanda di partecipazione consegnando il modulo di iscrizione all’Ufficio Protocollo presso la sede del Comune di Perito, o inviandolo tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.perito.sa.it. Il modulo di iscrizione è reperibile all’ufficio protocollo dell’ente o a questo link.