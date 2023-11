Strategie e azioni del Dirigente scolastico: se ne discute presso il Cine Teatro E. De Filippo di Agropoli

Fragilità educative e prevenzione della dispersione scolastica nel quadro delle misure PNRR e delle linee guida sull’orientamento. Strategie e azioni del Dirigente scolastico. Questo il tema cardine delle due giornate del 6 e 7 novembre presso il CineTeatro E. De filippo di Agropoli.

Un fitto programma dei lavori, riservato ai Dirigenti scolastici in servizio in Campania, che si incentrerà sulle modalità per Intervenire sui divari territoriali e sulle fragilità educative: una visione di sistema.

Una occasione, inoltre, nuova per il cineteatro di fungere da luogo di formazione e aggregante per la scuola ed, in particolare, per gli addetti ai lavori del mondo scuola. In questa full immersion sui limiti, i rischi, le potenzialità delle scuole campane, saranno analizzate e socializzate le azioni e gli interventi del PNRR attraverso l’analisi de i dati INVALSI per il miglioramento .