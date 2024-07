“Strategie di sviluppo dei borghi e nuove opportunità di lavoro”. Un incontro a Vallo della Lucania

​Il giorno 05 luglio 2024 il Centro per l’Impiego di Vallo della Lucania, di concerto con la competente Unità Dirigenziale, ha organizzato un evento dedicato alla promozione dei servizi integrati dei CpI nell’ambito di un progetto di implementazione di rete territoriale, in collaborazione con gli attori pubblici e privati operanti nel contesto socio-economico di riferimento, volto alla valorizzazione dei borghi locali al fine di dare uno slancio all’occupazione, soprattutto giovanile.

​I lavori si apriranno alle ore 10:00 presso l’Aula consiliare – Palazzo della Cultura in via E. Nicodemo (ex convento dei domenicani) – del Comune Vallo della Lucania e, a latere dell’evento, si svolgerà attività di job recruiting con protagonisti lavoratori e aziende per acquisire le adesioni rispetto alle vacancies del territorio e favorire il matching tra domanda e offerte di lavoro.