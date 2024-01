Strategia di Sviluppo locale: al Gal Vallo di Diano finanziamento da 97mila euro

La soddisfazione della Presidente Angela D’Alto La Presidente del Gal Vallo di Diano, Angela D’Alto, nella mattinata di ieri, ha firmato il decreto di finanziamento a beneficio del Gal Vallo di Diano, per il sostegno di tutta la fase preparatoria alla redazione della nuova Strategia di Sviluppo locale vigente fino al 2029. Tutte le attività del Gal Vallo di Diano sono state ammesse dalla Regione Campania e finanziate con il decreto per un importo di circa 97mila euro.

Gli altri finanziamenti

Nei prossimi giorni ci sarà la consegna di un altro decreto di finanziamento per la nuova Strategia, in quanto il progetto presentato dal Gal valdianese è stato ammesso e finanziato per un importo complessivo di 55 milioni e 800 mila euro. “Immediatamente dopo, illustreremo in un incontro pubblico la nuova Strategia di Sviluppo Locale e le possibilità per il settore”, ha espresso con soddisfazione la presidente Angela d’Alto.