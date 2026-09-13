Strapollese: Santoro e Palomba trionfano nella 10 km di Polla

La XVIII Strapollese si conferma un appuntamento centrale per la corsa su strada regionale e nazionale, richiamando quasi 700 podisti nel comune di Polla. Denominata la “10 km che attraversa venti secoli di storia”, la competizione si è svolta lungo un percorso omologato FIDAL di livello Bronze, valido anche come Campionato Regionale Individuale e di Società Assoluto. L’evento, integrato nell’8° Trofeo “Salerno Corre verso Polla” e quarta tappa del circuito “Coast to Coast”, ha registrato il trionfo assoluto di Valerio Santoro nel podio maschile e di Francesca Palomba nella gara femminile, in una cornice di folla particolarmente calorosa distribuita lungo tutto il tracciato del Vallo di Diano.

I risultati delle gare e i podi ufficiali

Nella categoria maschile, Valerio Santoro (ASD Polisportiva Eppe Merla) ha imposto un ritmo elevato fin dalle battute iniziali, aggiudicandosi la vittoria assoluta con un crono di 31’26”65 e abbattendo nettamente il muro dei 32 minuti. Sul secondo gradino del podio si è piazzato Gilio Iannone (ASD Mannara Running) in 32’09”64, seguito da Marco Pascarella (ASD ASI Polisportiva Bellona EPS), terzo in 32’20”80. Quarta posizione per l’atleta di casa Abdelillah Majidi (ASD Podistica Pollese) con 33’02”64, mentre Ali Akinou (ASD Carmax Camaldolese) ha chiuso la top five in 33’49”73.

La prova femminile ha visto il successo di Francesca Palomba (Caivano Runners), prima al traguardo con il tempo di 38’22”35. Alle sue spalle ha conquistato il secondo posto la sorella e compagna di squadra Filomena Palomba (Caivano Runners) in 39’26”34. Terzo gradino del podio per Francesca Apicella (ASD Carmax Camaldolese) con 41’21”83, seguita da Carolina Paladino (ASD Carmax Camaldolese), quarta in 41’24”32, e da Nadia Tepedino (ASD Podistica Pollese), quinta in 43’25”63.

Classifica maschile (primi 5):

Valerio Santoro (ASD Polisportiva Eppe Merla): 31’26”65

Gilio Iannone (ASD Mannara Running): 32’09”64

Marco Pascarella (ASD ASI Polisportiva Bellona EPS): 32’20”80

Abdelillah Majidi (ASD Podistica Pollese): 33’02”64

Ali Akinou (ASD Carmax Camaldolese): 33’49”73

Classifica femminile (prime 5):

Francesca Palomba (Caivano Runners): 38’22”35

Filomena Palomba (Caivano Runners): 39’26”34

Francesca Apicella (ASD Carmax Camaldolese): 41’21”83

Carolina Paladino (ASD Carmax Camaldolese): 41’24”32

Nadia Tepedino (ASD Podistica Pollese): 43’25”63

L’analisi tecnica del percorso e la gestione della gara

Dal punto di vista della condotta di corsa, il tracciato di Polla richiede un’accurata gestione delle energie. I primi tre chilometri presentano una serie di cambi di direzione e un leggero falsopiano, fase in cui è fondamentale evitare eccessi di foga per non compromettere il rendimento finale. Successivamente, la sede stradale si stabilizza su linee più scorrevoli, raggiungendo il tratto chiave tra il settimo e il nono chilometro: qui la presenza di lunghi rettilinei permette agli atleti di incrementare l’andatura e puntare al proprio primato personale, prima di rientrare nel centro storico per lo sprint decisivo.

L’organizzazione curata dall’ASD Podistica Pollese, in sinergia con l’associazione Santuniello, l’amministrazione comunale e la FIDAL Campania, ha valorizzato i passaggi più storici della cittadina, inclusa la vista del Ponte Romano sul fiume Tanagro. I rilievi tecnici del circuito confermano la sua attitudine alla velocità, con record storici di 32’02” in campo maschile e 32’58” in quello femminile, e indici di pendenza e difficoltà tecnica particolarmente bassi, ottimali per gli atleti in cerca di riscontri cronometrici di rilievo.