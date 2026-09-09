Strapollese al via: 650 atleti e grande sport per il Vallo di Diano

La macchina organizzativa della Strapollese ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua diciottesima edizione. Nel suggestivo scenario del Convento Santuario di Sant’Antonio a Polla, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della rinomata gara podistica di 10 chilometri su strada, inserita nel calendario ufficiale Fidal. La competizione, che prenderà il via sabato 12 settembre a partire dalle ore 14:30 in Piazza A. Forte, si conferma un pilastro per l’atletica leggera regionale e nazionale, registrando il tutto esaurito con il sold-out delle iscrizioni chiuso con ben venti giorni d’anticipo e un totale di 650 atleti pronti a correre nel Vallo di Diano.

Lo sport come motore di sviluppo e comunità per il Vallo di Diano

L’evento rappresenta una risorsa strategica per la promozione del territorio e la coesione sociale. Il sindaco di Polla, Massimo Loviso, ha espresso l’orgoglio dell’amministrazione comunale per il percorso condiviso in questi diciotto anni con l’Asd Podistica Pollese, evidenziando la duplice valenza dello sport: agonistica e formativa. In quest’ottica si inserisce la Mini Strapollesina, l’iniziativa dedicata ai giovani dai 5 ai 13 anni volta a sensibilizzare le nuove generazioni alla pratica sportiva.

Durante la presentazione è stato inoltre annunciato un importante traguardo per la sostenibilità locale: sabato, all’interno del villaggio della Strapollese, verrà presentato il nuovo scuolabus elettrico destinato alla comunità scolastica. Alla conferenza hanno presenziato le istituzioni dell’atletica regionale, tra cui Sergio Roncelli (Presidente CONI Regionale), Bruno Fabozzi (Presidente Comitato Regionale Fidal Campania), Ruggero Gatto (Presidente Atletica Salerno) e Carlo Cantales (Consigliere nazionale Fidal), i quali hanno elogiato l’impegno corale del presidente dell’Asd Podistica Pollese Rino Di Leo, dello staff e dei numerosi volontari.

Il valore culturale della manifestazione è emerso anche dalle parole di Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, che ha definito la corsa un baluardo contro lo spopolamento e un’occasione di riscatto per le aree interne. L’accoglienza nel villaggio sportivo sarà arricchita dalla presenza dei giovani atleti e dai ragazzi del Gruppo Folcloristico Tanager nei tradizionali abiti tipici.

Inclusione, premi e identità storica del territorio

La diciottesima edizione della gara pone un forte accento sull’inclusività e sul profondo legame con la storia locale. Il valore sociale della competizione si manifesta nell’assegnazione del pettorino numero 1 all’atleta paralimpico Claudio De Vivo, primatista italiano nei 100 metri e punto di riferimento per l’atletica leggera, presente ai nastri di partenza a testimonianza di come la motivazione possa superare ogni ostacolo fisico.

L’identità storica del territorio si riflette nella medaglia celebrativa destinata a tutti i runner che completeranno il percorso. Ideata dall’ingegnere Giuseppe Sarno, l’opera reca sul fronte l’effigie di Carlo Pisacane e della sua celebre marcia, mentre sul retro raffigura un atleta di spalle proteso verso i propri traguardi personali.

Momenti di commozione e l’impegno per la solidarietà

La conferenza ha riservato spazio a momenti di profonda intensità emotiva con la consegna di alcune targhe commemorative. Particolarmente toccante è stato il tributo a Giulia Iannuzzi, atleta dell’Asd Podistica Pollese e madre del piccolo Samuele Marcelli, scomparso prematuramente nel novembre 2025. La targa riporta un messaggio speciale: “A Samuele che ci ha insegnato i veri valori dello sport: la gioia di partecipare e la forza di non arrendersi. Il tuo sorriso corre e cammina sempre con noi”. Un riconoscimento è stato inoltre tributato a Francesco Lorusso, ideatore della Strapollese, per aver avviato la storia della manifestazione.

Sul fronte della sicurezza urbana, l’assessore alla viabilità Vincenzo Giuliano ha consegnato delle torce al Comandante della Polizia Municipale Francesco Larocca. Il villaggio sportivo ospiterà inoltre gli stand informativi dell’Esercito, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e il punto informativo per la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva dedicata alla Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica per raccogliere fondi a favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti.