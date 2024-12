Strade sicure: l’8° reggimento bersaglieri cede il comando al 21° reggimento genio guastatori

Si è svolto ieri, presso la caserma Calò di Napoli, il passaggio di consegne del Raggruppamento “Campania”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.

Dopo circa sei mesi di operazione il Colonnello Leo Ferrante, Comandante del 8° reggimento bersaglieri ha ceduto la guida del Raggruppamento al Colonnello Romano Ventura, Comandante del 21° reggimento genio guastatori entrambi appartenenti alla Brigata bersaglieri “Garibaldi”.

Le attività

Circa 950 uomini e donne dell’Esercito sono stati impegnati per garantire la difesa dei cittadini, operando in stretta sinergia con le Forze dell’Ordine per contrastare la criminalità, con particolare attenzione a obiettivi sensibili quali stazioni ferroviarie, aree di interesse storico-culturale, luoghi di culto e sedi istituzionali.

Il Raggruppamento “Campania” ha avuto un ruolo determinante nel contrastare la criminalità intervenendo con più di 36.000 pattugliamenti che hanno consentito l’identificazione di oltre 31.000 persone e il controllo di circa 3000 veicoli.

Notevoli risultati sono stati raggiunti anche nell’operazione “Terra dei Fuochi” dove, grazie ad attività quotidiane a difesa dell’ambiente, anche attraverso l’impiego di droni, l’Esercito ha fornito una risposta concreta, in modo mirato e selettivo allo sversamento illecito dei rifiuti e alla prevenzione dei roghi.