Strade colabrodo a Sant’Arsenio e pericoli per la sicurezza: sindaco sollecita interventi

Con relazione di servizio, datata 6 ottobre 2023, l’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Arsenio ha segnalato alcune criticità particolari afferenti il canale Pedemontano e la Sp352 che rischiano di compromettere sia la sicurezza del traffico veicolare ma anche l’incolumità dei cittadini. Per questo motivo, con estrema urgenza, visto l’approssimarsi della stagione invernale e anche di possibili abbondanti precipitazioni, il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica ha esortato gli enti preposti a mettere in atto tutti gli interventi urgenti necessari a preservare i cittadini e l’intero territorio comunale.

Il documento del sindaco di Sant’Arsenio

Il documento è stato inviato al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano-Tanagro, al Genio Civile di Salerno, presidio Protezione Civile, il cui responsabile ha garantito, dopo un incontro con il sindaco Pica, interventi celeri, ma anche al settore Viabilità della Provincia di Salerno.

I timori

A preoccupare, infatti, non solo l’alveo del fiume vicino lo stadio Comunale “Fratelli Cardiello” che, peraltro, lambisce alcune abitazioni, ormai completamente ostruito dalla vegetazione, ma anche la strada che costeggia il corso d’acqua, dove si è verificato un significativo smottamento accanto al guard rail posto a protezione del fiume.

Uno smottamento che potrebbe trasformarsi in una voragine con conseguenze nefaste sia per i mezzi che percorrono l’arteria che per le persone. Un altro fenomeno simile, documentato dall’UTC del Comune di Sant’Arsenio è anche lo smottamento di Via Paolo Borsellino ubicato nella zona industriale del paese e sempre a ridosso di un corso d’acqua.

Insomma interventi necessari ed urgenti, che il sindaco Donato Pica, auspica vengano messi in atto celermente dagli enti preposti per evitare di ricorrere a provvedimenti di urgenza.