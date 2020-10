San Pietro al Tanagro, strada pericolosa: raccolta firme per la sicurezza

SAN PIETRO AL TANAGRO. Troppi incidenti, servono interventi sulla Sp426. Su iniziativa di un cittadino, Roberto Siniscalchi, è stata inviata una nota al Comune di San Pietro al Tanagro e alla Provincia di Salerno per chiedere interventi per l’arteria provinciale “puntualmente esposta a continui incidenti stradali, frequenti soprattutto quando piove, causa di ansie e preoccupazioni tra i residenti e titolari di attività commerciali del circondario”.

Siniscalchi, che risiede proprio lungo l’arteria, è testimone dei tanti incidenti registrati in zona: solo per caso fortuito non ci sono state vittime, osserva, evidenziando le varie criticità dell’arteria: “il marciapiede che costeggia quel tratto di strada ospita una fermata dei bus su entrambi i lati; in più occasioni delle auto si sono schiantate sulla nuova recinzione della Villa Comunale; in uno degli eventi addirittura, un’auto ha abbattuto il cancello principale in ferro battuto”.

E poi numerosi i sinistri che hanno indotto gli abitanti ad intervenire avviando una petizione affinché ci sia un “celere intervento” prima che si verifichi una “disgrazia annunciata”.