Strada del Mingardo, ok alla ripresa dei lavori. C’è l’ordinanza

Riprendono i lavori lungo la strada del Mingardo. Con un’ordinanza sindacale il primo cittadino del Comune di Camerota Mario Salvatore Scarpitta ha stabilito l’esecuzione “ad horas”, sul tratto stradale compreso tra Cala Finocchiara e spiaggia La Vela, all’altezza del Km 5+500 e il Km 5+700, della strada provinciale SP 562 (via di fuga indispensabile all’attuazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Camerota) di lavori urgenti ed indifferibili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, “finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso tratto stradale e alla sua immediata riapertura”.

L’importanza dei lavori

La ripresa dei lavori necessari per la riapertura dell’importante arteria di collegamento, presente nella frazione costiera di Marina di Camerota, riguarderà l’attività di disgaggio dei massi pericolanti residui, la pulizia della carreggiata dal materiale lapideo, il posizionamento dello stesso a rifiorimento della scogliera di protezione del rilevato stradale fortemente erosa e danneggiata dal mare e infine il ripristino della pavimentazione bituminosa.

L’ordinanza

“Il tutto da eseguire – si legge nell’ordinanza sindacale – garantendo la sicurezza delle maestranze e l’efficacia dell’intervento, utilizzando tecniche idonee a conseguire la messa in sicurezza e l’eliminazione dell’attuale situazione di pericolo ma anche compatibili con il contesto paesaggistico ambientale dell’area e che siano minimali e strettamente necessarie per la messa in sicurezza e riapertura della strada”.

Dopo oltre una settimana di stop, le ultime operazioni risalgono infatti allo scorso 14 Marzo, e le diverse polemiche che hanno accompagnato i lavori sulla strada del Mingardo, le operazioni necessarie per l’apertura della strada possono dunque ripartire.

L’obiettivo è rendere nuovamente fruibile l’arteria nel più breve tempo possibile.