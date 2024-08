Stop alle visite ai depositi, a Paestum protagonista la ceramica

Una nuova opportunità per i visitatori del Parco Archeologico di Paestum: dal 26 al 31 agosto, a causa di lavori di manutenzione, il Museo Archeologico Nazionale offre un’esperienza alternativa e coinvolgente. Al posto delle consuete visite ai depositi (chiusi per interventi di efficientamento energetico), i visitatori saranno guidati in un affascinante percorso alla scoperta del mondo della ceramica antica, attraverso il percorso tematico “Paestum Ceramica”.

Un viaggio nel tempo

Grazie a questo itinerario, i visitatori potranno immergersi completamente nella storia e nell’arte di Poseidonia-Paestum, ammirando da vicino la bellezza e la raffinatezza delle antiche ceramiche. Le visite guidate, tenute da esperti del settore, sveleranno i segreti delle tecniche artistiche e i significati nascosti dietro ogni manufatto.

Le visite guidate, appositamente curate per esaltare le suggestioni e i dettagli delle ceramiche, si svolgeranno in due sessioni giornaliere, alle 11:00 e alle 16:00. Dato il numero limitato di posti, è necessaria la prenotazione per partecipare, che può essere effettuata chiamando il numero 0828811023 o inviando una mail a pa-paeve.promozione@cultura.gov.it