Stop al caldo: dalla Protezione Civile nuovo avviso di allerta meteo per temporali improvvisi ed intensi

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’importante allerta meteo di colore Giallo, che sarà in vigore dalle 14 alle 21 di oggi, lunedì 12 giugno, su tutto il territorio campano. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e a prendere le necessarie precauzioni per garantire la propria sicurezza.

Avviso per forti temporali

Anche per questa giornata sono previsti temporali improvvisi, che potrebbero manifestarsi in modo molto intenso in determinate zone. Le precipitazioni saranno caratterizzate da un rapido sviluppo e da una notevole intensità. È possibile che i fenomeni siano accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Di conseguenza, si segnala un rischio idrogeologico legato ai temporali, che potrebbero causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi, scorrimento di acqua sulle strade, ruscellamenti con trasporto di materiale. Inoltre, sono possibili fenomeni franosi e la caduta di massi. È fondamentale prestare attenzione anche al rischio di danni alle coperture e alle strutture temporanee, nonché alla caduta di rami o alberi a causa delle grandinate e delle raffiche di vento. Si raccomanda la massima prudenza, anche in assenza di precipitazioni apparenti.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile richiama l’attenzione dei Comuni sulla necessità di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di adottare le misure adeguate per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in conformità con i rispettivi piani comunali di protezione civile. È inoltre importante verificare la corretta ricezione dei messaggi provenienti dalla Sala Operativa regionale, per garantire un’efficace coordinazione delle attività di gestione dell’emergenza.

Massima allerta per dissesti metereologici

In situazioni meteorologiche critiche come questa, è fondamentale che tutti i cittadini collaborino, seguendo le indicazioni delle autorità competenti e adottando comportamenti responsabili per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici, evitare spostamenti non necessari e mettersi al riparo in luoghi sicuri sono alcune delle azioni da compiere per fronteggiare al meglio gli eventi atmosferici avversi.

La Protezione Civile continuerà a monitorare attentamente la situazione e a fornire ulteriori aggiornamenti, nel caso in cui si verificassero variazioni significative nel quadro meteorologico.