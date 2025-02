Stop a impianto a biogas a Capaccio Paestum: soddisfazione del M5S

“Dopo l’azione di comitati e cittadini e in seguito alla nostra missiva formale, dove chiedevo alla Sindaca pro tempore di Capaccio Paestum di attenzionare alcuni aspetti critici in merito alla realizzazione di un impianto di biometano, il Comune ha deciso di bloccare i termini della richiesta di costruzione per effettuare ulteriori approfondimenti”. Lo dice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano.

Lo stop all’iter

L’amministrazione ha ritenuto necessario acquisire maggiori garanzie in merito all’impatto ambientale dell’impianto e alla sua compatibilità con il territorio.

Nei prossimi giorni verrà istituita una commissione tecnica per esaminare il progetto, mentre la ditta promotrice avrà 30 giorni per fornire chiarimenti. “Continueremo a collaborare con l’amministrazione a tutela del territorio e della salute pubblica”, dice Cammarano.