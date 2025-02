Impianto a biogas di Capaccio Paestum: stop ai lavori

Il progetto per la realizzazione di un impianto a biogas in località Tempa di Lepre a Capaccio Paestum ha subito una battuta d’arresto. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di bloccare i termini della richiesta di costruzione per effettuare ulteriori approfondimenti.

Un progetto controverso

L’impianto, che avrebbe dovuto trattare circa 209.000 tonnellate di rifiuti organici all’anno per produrre biogas, ha suscitato numerose polemiche tra i cittadini. Nonostante le autorizzazioni ottenute e l’avvio delle procedure per la realizzazione, l’opposizione popolare non si è mai placata. Di recente sono stati organizzati vari incontri sul territorio.

Le ragioni del blocco

La decisione del Comune di sospendere i lavori è stata motivata dalla necessità di effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti sul progetto. In particolare, l’amministrazione comunale vorrebbe acquisire maggiori garanzie in merito all’impatto ambientale dell’impianto e alla sua compatibilità con il territorio.

I prossimi passi

Nei prossimi giorni verrà costituita una commissione di tecnici che avrà il compito di valutare nel dettaglio il progetto e di fornire un parere motivato all’amministrazione comunale. La ditta promotrice dell’impianto avrà 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste di chiarimento.