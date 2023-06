Stipulato accordo per la gestione accentrata delle operazioni peritali del contenzioso presso il Tribunale di Vallo della Lucania

È stato stipulato in data odierna presso la sede INPS di Salerno un importante protocollo per la gestione accentrata delle operazioni peritali del contenzioso ex art.445 bis c.p.c. del Tribunale di Vallo della Lucania. L’accordo è stato siglato da figure di rilievo, tra cui la Presidente del Tribunale f.f., dr.ssa Elvira Bellantoni, il direttore regionale vicario INPS Regione Campania dott. Ciro Torna e il direttore generale deII’AsI di Salerno, dr. Ing. Gennaro Sosto.

Il nuovo servizio

Le visite presso i gabinetti medici con concessione in comodato all’AsI di Salerno ad Agropoli, Contrada Marotta, sede D.S./P.O.

Un ringraziamento speciale alla dr.ssa Giovanna Baldi, direttore della Sede Inps di Salerno, per il suo costante impegno che ha portato alla stipula di questo importante protocollo.

La novità

Grazie alla partecipazione dei rispettivi consulenti tecnici alle operazioni peritali, sarà possibile garantire l’effettività del contradditorio, affermando così la piena tutela delle reciproche posizioni del ricorrente e dell’istituto resistente. L’obiettivo è assicurare un giudizio equo e imparziale che tuteli i diritti di entrambe le parti coinvolte