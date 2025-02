Stio, tutto pronto per il Carnevale Gorghese 2025 | VIDEO

Comune e associazioni insieme per regalare al Comune di Stio un Carnevale unico e divertentissimo. Il Carnevale Gorghese, chiamato così dal nome della nota frazione di Stio, prenderà il via domenica, 2 marzo 2025.

Il programma

Alle ore 14:00 il raduno, con la partenza dei Carri allegorici e i Gruppi Mascherati, partirà da località Oliceto-Gorga. Alle ore 15:00 la sfilata inizierà da località Acquaviva e alle ore 17:30 le maschere raggiungeranno piazza Monsignor Stromillo.

La festa proseguirà lunedì, 3 marzo, alle ore 18:00 con “Aprite le porte ai Carnolovari” e martedì, 4 marzo, i festeggiamenti proseguiranno con il raduno, alle ore 14:00, dei Carri allegorici in località Gorga. Alle ore 17:00 si terrà l’abbuffata di Carnevale sempre in piazza Stromillo e, a seguire, si terrà la premiazione della Migliore Maschera Ospite. Una grande festa con premi, carri, musica e divertimento e ad accesso gratuito per tutti. A raccontarlo ai microfoni di InfoCilento, parlando anche dell’attivismo delle associazioni di Stio, il sindaco, Giancarlo Trotta.