Stio: nuova mensa scolastica per l’Istituto Lettieri

La giunta comunale di Stio, guidata dal sindaco Trotta, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova mensa scolastica presso l’istituto Lettieri in via Europa. L’intervento punterà sulla riqualificazione e l’adeguamento di spazi interni attualmente in disuso.

Il progetto: qui costi e finanziamenti

L’indirizzo dato dall’Amministrazione stiese risponde a uno specifico punto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: si tratta di “Missione 4, Componente , Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. Le spese per i lavori saranno di 120 mila euro all’incirca, per un costo di 206 mila euro totali. La spesa è finanziata dall’Unione Europea. Verrà istallato un ascensore, si realizzerà una cucina e ben due refettori.

L’importanza del tempo prolungato

Il tempo prolungato concede più ore di apprendimento agli studenti, che possono raggiungere un livello di preparazione più alto. Non si parla solo di attività curriculari, i docenti von più ore a disposizione possono interessare i ragazzi con attività a scelta del singolo alunno (come musica, sport, lettura) che possono alterare in senso positivo la percezione dell’istituzione scolastica in toto.

Save the Children ha indicato il tempo pieno come un vero e proprio antidoto alla dispersione scolastica e alla disuguaglianza sociale. Condividere il pasto, infatti, favorisce le competenze sociali ed emozionali. Il Meridione risulta indietro rispetto al Centro Nord, dove il 50% degli istituti utilizza l’orario prolungato.