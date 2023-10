Stio, convegno sugli itinerari e prodotti delle aree interne del Cilento

Si è parlato di Borghi, Itinerari e prodotti delle Aree Interne del Cilento, ieri a Stio. L’incontro, tenutosi presso l’Aula Consiliare, ha preceduto il taglio del nastro dell’edizione 2023 della Festa della Castagna ed ha rappresentato l’occasione per discutere, alla presenza del presidente dell’associazione Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, della Strategia d’Area e del portale www.intracilento.it che ha messo in rete i 28 comuni dell’entroterra cilentano per renderne visibili le bellezze e per indicarne, in maniera chiara, i sentieri e gli attrattori principali. Presenti, oltre al sindaco di Stio, Giancarlo Trotta, numerosi amministratori del territorio.