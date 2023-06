Stio: arriva l’ordinanza per la detenzione e tutela dei cani

Il Sindaco di Stio, Giancarlo Trotta, ha firmato un’ordinanza relativa alla detenzione, alla tutela dei cani e le deiezioni, considerate le recenti segnalazioni e lamentele in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico con conseguenti rischi per fa salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Le regole per i possessori dei cani

I proprietari e i conduttori di cani dovranno osservare ‘obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

È fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia. Ai proprietari dei cani è fatto ordine, inoltre, dell’adozione del guinzaglio e della museruola per l’accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base i criteri di rischio, come previsto nell’art. 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23.03.2009 e s.m.i..

Regole per le deiezioni canine

Per quanto riguarda le deiezioni canine è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani, di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l’obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza, e di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

Sanzioni per i trasgressori

In caso di inosservanza, ci tengono a far sapere dal Municipio, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge, da € 25,00 ad € 500,00.