Stilato il piano traffico per le sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Agropoli

Il Comando di Polizia municipale di Agropoli ha stilato il piano traffico da osservare in occasione delle sfilate dei carri allegorici della 51esima edizione del Carnevale di Agropoli, che si terranno, condizioni meteo permettendo, domenica 11 e martedì 13 febbraio 2024.

Le disposizioni per domenica

11 febbraio 2024: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata, dalle ore 8:00 fino al termine della sfilata dei carri allegorici, su via S. D’Acquisto, via Pio X, viale Europa, piazza della Repubblica, piazza monsignor Merola, intersezione via De Gasperi/via Follerau dal bar “Cross Road” all’attività commerciale “Fiori e piante Adriana”.

Sarà attiva la limitazione temporanea del traffico con divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli con deviazione su viabilità alternativa, dalle ore 14:30 fino al termine del passaggio della sfilata dei carri allegorici, per le seguenti strade: via S. D’Acquisto, via Pio X dalla rotatoria dinanzi al presidio ospedaliero fino alla Farmacia “Barlotti”; in viale Europa da Farmacia “Barlotti” a intersezione con via Duca Sanfelice/piazza della Repubblica.

Martedì 13 febbraio

13 febbraio 2024: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata, dalle ore 8:00 fino al termine della sfilata dei carri allegorici, su piazza Gallo, via S. Marco, viale Risorgimento, via De Gasperi a partire da piazza martiri di Palermo, via Piave, viale Europa tratto da intersezione via Duca Sanfelice, via Pio X fino a intersezione via Colombo, piazza della Repubblica, piazza monsignor Merola, intersezione via De Gasperi/via Follerau dal bar “Cross Road” all’attività commerciale “Fiori e piante Adriana”. Inoltre, limitazione temporanea del traffico con divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli e deviazione su viabilità alternativa, dalle ore 14:30 fino al termine del passaggio della sfilata dei carri allegorici, per le seguenti strade: via S. Marco, viale Risorgimento, via De Gasperi a partire da piazza Martiri di Palermo, via Piave, viale Europa, tratto da intersezione via Duca Sanfelice, via Pio X fino a intersezione via Colombo. Infine, dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze di regolamentazione del traffico, senso unico alternato con semaforo mobile per il tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario.

Dove sostare

AREE DI SOSTA CONSIGLIATE (a seconda della zona in cui si svolgono gli appuntamenti): parcheggio impianto sportivo “Guariglia” (in particolare per autobus e camper), ex campo sportivo Landolfi, mercato coperto via Chili, Piazza Merola, scuola “Vairo” (via Moro), via Romanelli, viale Lazio, Largo Caruccio (antistante Eurospin), Piazza Mediterraneo (antistante Cineteatro “De Filippo”); Piazza Gallo, via Vienna, via Selvi.

Il programma

Qui tutti gli appuntamenti in programma:

Sabato 10 Febbraio 2024

Dalle ore 11:00 presso Piazza Madonna del Carmine ”Aspettando Carnevale”. Animazione per bambini.

Domenica 11 Febbraio 2024

Dalle ore 10:00 presso Cineteatro “De Filippo”: “Miss Carnevale e Miss Carnevale Baby”. A seguire animazione per bambini.

Domenica 11 Febbraio 2024

Dalle ore 15:00 prima SFILATA DI CARRI ALLEGORICI. Grande Corso Mascherato con sfilata di fantastici Carri allegorici e Gruppi mascherati. I Carri allegorici sfileranno con partenza da Via S. D’Acquisto e percorrendo Via Pio X, arriveranno nei pressi di Piazza V. Veneto. Contemporaneamente alla sfilata, in piazza Vittorio Veneto si terrà “Aspettando i Carri…Spettacolo musicale”.

Esibizione di gruppi folkloristici locali.

Lunedì 12 Febbraio 2024

Dalle ore 20:00 presso Palazzetto dello Sport “Di Concilio” via Taverne

“La Corrida di Carnevale”. Dilettanti allo sbaraglio.

Martedì 13 Febbraio 2024

Dalle ore 15:00

Seconda SFILATA DI CARRI ALLEGORICI. Grande Corso Mascherato con sfilata di fantastici Carri allegorici e Gruppi mascherati. I Carri allegorici sfileranno con partenza dal Lungomare S. Marco e percorrendo Viale Risorgimento, Via A. De Gasperi, Via Piave, Via Duca S. Felice, arriveranno nei pressi di Piazza V. Veneto.

Dalle ore 15:00 “Aspettando i carri – Spettacolo sul palco in Piazza Vittorio Veneto”.