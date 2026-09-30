Sterilizzazione gratuita cani ad Agropoli: come fare domanda

Agropoli lancia una nuova campagna pubblica per la tutela degli animali d’affezione, offrendo ai residenti la possibilità di richiedere la sterilizzazione gratuita per i propri cani. L’intervento mira a contrastare in modo concreto il fenomeno del randagismo e a prevenire le cucciolate indesiderate attraverso un fondo dedicato che copre un totale di cento interventi chirurgici, suddivisi tra ottanta femmine e venti maschi.
Come accedere al servizio gratuito
L’opportunità è riservata ai proprietari di cani residenti sul territorio comunale che soddisfano specifici criteri di accesso. Per presentare la domanda è necessario rientrare in una fascia di reddito specifica, attestata da una certificazione economica in regola.
I requisiti fondamentali richiesti dall’amministrazione comprendono:
- Un valore Isee non superiore a diecimila euro
- Una copia del documento di identità valido del proprietario
- La documentazione ufficiale attestante l’iscrizione del cane all’anagrafe canina tramite microchip
Scadenze e modalità di presentazione
Le richieste di partecipazione devono essere inoltrate tempestivamente per rientrare nei posti disponibili finanziati dal programma. La scadenza tassativa per la presentazione delle istanze è fissata alle ore tredici del tredici ottobre duemilaventisei.
Per ricevere assistenza nella compilazione della modulistica, verificare il possesso dei requisiti o ottenere maggiori dettagli operativi, i cittadini possono rivolgersi direttamente allo sportello dedicato presso gli uffici comunali di Agropoli. In alternativa è possibile contattare l’ente chiamando il numero telefonico 0974827492 oppure inoltrare una richiesta di informazioni attraverso i canali di comunicazione istituzionali.