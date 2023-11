Sterilizzazione dei cani padronali al fine di combattere il randagismo: l’iniziativa ad Atena Lucana

Il Comune di Atena Lucana ha avviato una nuova campagna volta a promuovere la sterilizzazione dei cani padronali, con l’intento di ridurre il numero di animali randagi e sostenere un possesso responsabile degli animali domestici. Questa iniziativa, finanziata interamente dal Comune, mira anche a contenere il fenomeno del randagismo canino, riducendo così le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la gestione di questa problematica e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un rapporto uomo/cane sano e responsabile. Il servizio è aperto esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Atena Lucana e prevede la sterilizzazione gratuita dei cani padronali. Per partecipare, è obbligatoria la registrazione degli animali presso l’Anagrafe degli Animali di affezione, inclusa la microchippatura. Ogni nucleo familiare può presentare una richiesta per un solo animale, utilizzando l’apposito modulo (allegato A) disponibile sul sito del Comune. Le richieste devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo prot.atena@asmepec.it a partire dal 1 novembre 2023.

Ecco i veterinari che partecipano all’iniziativa

Dott. Andrea Garone, iscritto all’Ordine di Salerno con numero 526 dal 12 gennaio 1998, con ambulatorio a Sala Consilina (SA) in Via Mezzacapo 309.

Dott.sa Monica Mancuso, iscritta all’Ordine di Salerno con numero 631 dal 15 febbraio 2005, con ambulatorio ad Atena Lucana (SA) in Via Serrone 29.

Dott.sa Doris Salluzzi, iscritta all’Ordine di Salerno con numero 885 dal 25 novembre 2015, con ambulatorio a Sala Consilina (SA) in Via Giocatori.

Dott.sa Elisa Utizi, iscritta all’Ordine di Salerno con numero 399 dal 18 gennaio 1990, con ambulatorio a Sala Consilina (SA) in Contrada Barra 31.

Le info utili

È importante sottolineare che il veterinario potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla sterilizzazione nel caso in cui siano presenti controindicazioni legate allo stato di salute dell’animale, emerse durante l’esame obiettivo generale o l’indagine anamnestica.