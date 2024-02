Stella Cilento: prosegue con successo il progetto “La via dell’olio”, grande partecipazione al corso di potatura

Era l’aprile del 2022 quando a Stella Cilento veniva presentato il progetto “La via dell’olio” voluto, fortemente, dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Massanova, dal Forum dei giovani e dalla Pro Loco, presieduta da Arturo Vassalluzzo, in sinergia con il tesoriere Giovanni Morinelli e Renzo Vassalluzzo che ne curano tutti gli aspetti.

La valorizzazione dell’oro giallo del Cilento

Da allora sono tante le iniziative messe in campo per valorizzare e promuovere quello che è un vero e proprio fiore all’occhiello di Stella Cilento, il cosiddetto “oro giallo del Cilento”, l’olio extravergine di oliva.

Una delle iniziative messe in campo è stata quella della raccolta delle olive coinvolgendo i bambini, avvicinandoli alle attività tipiche del luogo. Un modo per imparare un’antica tradizione e creando anche importanti momenti ludici. A Stella Cilento, inoltre, sono presenti ben tre frantoi e tante piccole aziende agricole che producono buonissimo olio extravergine di oliva.

Successo per il corso di potatura

Il progetto sta prendendo sempre più forma e le idee sono tante. Qualche giorno fa, sempre nel centro cilentano, si è svolto un corso di potatura degli ulivi, curato dal prof. Nunzio Esposito con la collaborazione di Giovanni De Filippo e Alfonso Massanova, riscuotendo un notevole successo.

Il progetto “La via dell’olio”

“La Via dell’olio”, è una mappa delle ricchezze presenti sul territorio del Cilento che permette a chi vuole conoscerle di incontrare direttamente i produttori. E’ il primo percorso di turismo dell’olio in Campania. Permette, con un unico marchio, di strutturare offerte turistiche complessive ed è attivo tutto l’anno offrendo numerose iniziative e formazione per gli aderenti.