Stella Cilento: procedono spediti i lavori di ripristino dei sentieri attrezzati

A Stella Cilento sono in fase di ultimazione due progetti PSR che riguardano il ripristino dei sentieri attrezzati, turistici per passeggiate ecologiche.

La riqualificazione di antiche vie, come quella della “Cerreta” hanno come scopo quello di valorizzare il patrimonio naturalistico del piccolo borgo. Nuovi spazi attrezzate, nuovi percorsi per gli amanti della natura e per i tanti turisti che scelgono i paesi dell’entroterra cilentano come loro meta.

Soddisfatto il Vicesindaco Vincenzo Vaccaro che annuncia: “Dal prossimo anno queste aree saranno finalmente a disposizione di tutti“.