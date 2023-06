Starlink: la costellazione di satelliti torna a illuminare il cielo del Cilento

Molte volte, alzando gli occhi al cielo, è possibile avvistare strane luci in fila, simili a un treno. Ma niente paura, non si tratta di alieni, bensì dei satelliti Starlink. Questo sistema, più volte ammirato, è una costellazione di satelliti progettata per offrire una copertura Internet globale. In particolare, è un’opzione preziosa per le aree rurali e isolate geograficamente, dove la connettività Internet è scadente o inesistente.

SpaceX: il proprietario di Starlink

Il sistema Starlink è di proprietà di SpaceX, l’azienda fondata da Elon Musk nel 2002, ufficialmente nota come Space Exploration Technologies Corp. SpaceX è una società privata che si occupa di razzi e veicoli spaziali. Il suo obiettivo è creare una rete globale di connessione a banda larga, sfruttando una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LE) per fornire servizi Internet ad alta velocità.

Scoprire i passaggi dei satelliti Starlink

Questa sera i satelliti Starlink sono stati ancora una volta visibili nel Cilento. È soltanto l’ultima apparizione in ordine di tempo. Nonostante ormai sia chiaro cosa sono quelle luci che si muovono una dopo l’altra, vederle ha sempre il suo fascino e non manca chi grida agli alieni nel vedere il fenomeno.

Data l’assenza della Luna, il passaggio dei satelliti di Starlink si è potuto ammirare in alcune località già ieri (12 Giugno 2023) nella regione Campania per poi ripetersi questa notte.