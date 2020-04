Lo spettacolo di Starlink nel Cielo del Cilento

Ieri sera ci sono giunte centinaia di segnalazioni relativamente ad uno strano fenomeno che stava accadendo nel cielo del Cilento. In tanti osservando verso l’alto hanno notato una serie di luci in movimento rettilineo che si spostavano a cadenza regolare. Il tutto è durato diversi minuti e qualcuno ha anche cercato di immortalare lo spettacolo, ma in pochi ci sono riusciti.

Sembravano delle piccole stelle che “tagliavano” il cielo per poi scomparire all’orizzonte. Non è mancato chi ha pensato a degli aerei o addirittura a degli ufo, chi infine ha immaginato l’apocalisse.

Di fatto si tratta di satelliti, nello specifico satelliti Starlink di SpaceX, progetto di Elon Musk che punta ad aumentare la copertura internet sulla Terra. Lo scatto è di Gianluigi Casella.