Stagione turistica ad Agropoli: incontro tra l’associazione degli operatori turistici e l’amministrazione comunale

Con l’arrivo di marzo la primavera è alle porte e la stagione turistica ad Agropoli è pronta ad entrare nel vivo. Tuttavia, per garantire un’esperienza di qualità ai turisti, è fondamentale avere una programmazione accurata dei servizi e dell’intrattenimento.

Per questo motivo, l’Associazione degli operatori turistici agropolesi ha organizzato un incontro con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al turismo Roberto Apicella.

Gli argomenti al centro dell’incontro

I temi che saranno affrontati sono molteplici, tra cui la questione della posidonia, una pianta marina che rende impraticabili le spiagge del Lido Azzurro e della Marina, ormai diventate una sorta di discarica a cielo aperto.

Lo scorso anno, il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania per la rimozione degli accumuli di questa pianta, ma parte dei fondi sono stati utilizzati per accumularla ancora ai margini del litorale.

Inoltre, sarà discusso anche il tema della pulizia e del decoro della città, l’attivazione di una navetta turistica e la programmazione di eventi all’altezza e comunicati con anticipo.

La data

L’incontro è fissato per sabato 18 marzo presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli alle ore 15.

L’Associazione degli operatori turistici, presieduta da Loredana Laureana, invoca la partecipazione di tutti gli operatori della città per affrontare la questione con gli amministratori locali, cercando di trovare la giusta unità di intenti, che è mancata in passato. Ad esempio, quando è stato approvato il nuovo regolamento per l’imposta di soggiorno, che ha suscitato qualche malumore tra gli operatori del settore.