Stabilizzati gli operai della Comunità Montana Gelbison e Cervati

La Comunità Montana Gelbison Cervati, guidata dal presidente Carmine Laurito, ha compiuto una scelta importante e unica per la regione Campania: ha stabilito a tempo indeterminato alcuni operai, che prima erano impiegati come OTD, ovvero Operai a Tempo Determinato.

Una scelta che ha permesso alle famiglie dei lavoratori di godere della serenità della stabilità lavorativa, in base alle possibilità economiche dell’ente. Questo ha consentito alla comunità montana di Vallo della Lucania di avere a disposizione una forza lavoro importante per le attività di cura e sicurezza esercitate nei vari comuni del territorio.

Nuova forza lavoro per la Comunità Montana

Inoltre, la Comunità Montana Gelbison Cervati ha acquisito altri due operai provenienti dalla comunità montana del Bussento, grazie al nulla osta concesso dal presidente Laurito. Questo ha permesso all’ente di ottenere nuova forza lavoro e di offrire ai lavoratori la possibilità di essere vicini ai propri cari.

Una scelta virtuosa per l’ente e per i lavoratori

La scelta della Comunità Montana Gelbison Cervati di stabilizzare gli operai a tempo determinato rappresenta una scelta virtuosa per l’ente e per i lavoratori. L’ente, infatti, ha la possibilità di avere a disposizione una forza lavoro stabile e competente, mentre i lavoratori hanno la garanzia di una stabilità lavorativa che consente loro di programmare il futuro con maggiore tranquillità.

Inoltre, il fatto che la Comunità Montana Gelbison Cervati sia tra i primi enti in Campania ad aver fatto questa scelta è un segnale positivo per il territorio, che può contare su un ente impegnato nel garantire la stabilità lavorativa dei suoi dipendenti e nel valorizzare il lavoro come strumento di crescita e di sviluppo sociale.