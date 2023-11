SS19, al via la seconda fase dei lavori sul ponte Ficarola

Lungo la strada statale 19/TER “Dorsale Aulettese” prenderà il via a partire da lunedì 4 dicembre la seconda parte dell’intervento di manutenzione sul ponte ‘Ficarola’ – situato tra il km 10,920 ed il km 11,140 – che renderà necessaria la chiusura al transito della infrastruttura (al momento percorribile a senso unico alternato).

Le opere

Durante l’interdizione al transito, necessaria in particolare per l’esecuzione delle operazioni di sollevamento degli impalcati per la sostituzione degli appoggi, verranno indicati in loco i percorsi alternativi già adottati in precedenza.

Nell’ambito dell’appalto – per un investimento complessivo di 11 milioni di euro – rientrano anche i lavori in corso sul ponte ‘Massa Vetere’(dal km 8,351 al km 9,795) e sul Calibri (dal km 8,351 al km 7,556), dove le lavorazioni verranno avviate a seguito della ultimazione complessiva degli interventi sul ‘Ficarola’, fissata per il prossimo 2 febbraio.

Le attività principali consistono in ripristini corticali, nella sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell’impalcato, nella installazione di nuove barriere di sicurezza con quelle adeguate alle normative vigenti, oltre ad impermeabilizzazioni dell’impalcato e rifacimento della nuova pavimentazione.

La mission

L’obiettivo finale degli interventi è quello di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità della arteria stradale, oltre ad eliminare la precedente limitazione al transito, in vigore per i mezzi pesanti.