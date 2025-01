Sporting Sala Consilina super: gol e spettacolo contro il Manfredonia

Nel week-end si è conclusa la dodicesima giornata della Serie A di futsal maschile, la prima del 2025, andata in scena tra venerdì e sabato.



Al venerdì a San Rufo successo tondo per lo Sporting Sala Consilina che batte per 4-1 il Manfredonia. I salesi archiviano la pratica pugliese già nel primo tempo concluso avanti di quattro reti. Vantaggio iniziale al 3′ con Carducci a siglare il momentaneo 1-0 con una rete straordinaria giunta sugli sviluppi di un corner mentre al 12′ è Baroni a siglare il raddoppio dopo una bella ripartenza ed una corta respinta del portiere ospite. Passa meno di un minuto ed il tris porta la firma di Diaz che dalla distanza trova l’angolino vincente che mette in discesa la sfida. La prima frazione si chiude con il poker di Fatiguso che capitalizza al meglio una bella azione corale dei ragazzi di mister Cipolla.

Nella ripresa serve a poco, 3′ dal gong finale, la marcatura di Ronaldo che chiude la contesa sul 4-1. Lo Sporting con questo successo sale a quota 18 punti rafforzando la sua posizione in zona play-off portandosi a -1 dal sesto posto. Domani si torna in campo per il turno infrasettimanale: lo Sporting sarà di scena in trasferta sul parquet del Benevento, fanalino di coda del torneo.