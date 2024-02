Sporting Sala Consilina, il presidente Detta non si nasconde: «Obiettivo play off»

Dopo la sosta del campionato di futsal italiano che ha lasciato spazio alle Nazionali, lo Sporting Futsal Sala Consilina è tornato compatto per recuperare forze e infortuni in vista dei prossimi impegni di campionato. In attesa del ritorno in campo, i draghi salesi sono arrivati a questa pausa appaiati con i campioni d’Italia della Feldi Eboli al nono posto in classifica con 26 punti all’attivo, a due punti di distanza dalla zona Playoff Scudetto.

Un cammino positivo

Un cammino non di certo da neo promossa, ma da squadra che può ambire a traguardi ambiziosi. Il primo a crederci è il presidente gialloverde, Antonio Detta, che fa un bilancio della prima parte di stagione, conscio di come i suoi ragazzi a questo punto dell’annata sportiva si sarebbero potuti trovare ancora più in alto in classifica visti i valori del gruppo messi a disposizione dalla dirigenza salese.

“Le ambizioni restano molto alte, siamo dispiaciuti per i troppi punti lasciati sul campo, colpa sia degli infortuni che hanno lasciato la rosa corta ma crediamo anche per poca determinazione da parte di chi è sceso in campo. Cinque pareggi che potevano valere qualche punto in più e di questo siamo rammaricati vista l’importanza della rosa che a nostro avviso non rispecchia l’attuale posizione in classifica che la squadra meriterebbe per la qualità di giocatori a disposizione”.

Obiettivo play off

Il patron Detta sprona dunque i suoi ad alzare l’asticella, i Playoff Scudetto distano solo due punti e rientrare tra le prime 8 del campionato, visto il livello mostrato dallo Sporting, non è di certo un’utopia ma un obiettivo concreto e raggiungibile. “Ci aspettiamo un girone di ritorno importante, recuperando punti e infortunati, perchè le prossime gare saranno delle battaglie. Crediamo molto in quello che possiamo fare, ci aspettavamo di essere già in zona playoff. Siamo sicuri che riusciremo a risalire la china, abbiamo battuto le due finaliste dello scorso anno, ovvero Olimpus Roma (attuale capolista) e Feldi Eboli, quindi perchè dobbiamo avere dei limiti? Bisogna puntare in alto, anche se non sarà facile recuperare terreno. Ci preme sottolineare che abbiamo una differenza netta tra attacco e difesa, non siamo forse tra le peggiori difese del campionato ma segniamo poco, e questo è un dato da rivitalizzare. Crediamo che segnare più che incassare sia il primo tassello da sistemare per raggiungere importanti obiettivi”, chiosa Detta.

In campo a San Valentino

La squadra di tornerà a calcare il parquet il prossimo mercoledì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, quando ospiterà il Saviatesta Mantova con calcio d’inizio alle 19:00 per un vero e proprio Love Match. Ricordiamo a tutti gli innamorati dello Sporting Futsal che i biglietti sono acquistabili al botteghino d’ingresso oppure online, con la gradinata al prezzo unico di 5,00€ e sedile numerato a 10,00€.