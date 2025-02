Sporting Sala Consilina: i salesi vincono al PalaSanRufo

Il venerdì sera del futsal sorride allo Sporting Sala Consilina, di scena nella sedicesima giornata della Serie A di calcio a 5 maschile, la prima del girone di ritorno.

Lo Sporting vince battendo a San Rufo i veneti della Vinumitaly Petrarca per 4-3. Dopo l’equilibrio iniziale sono gli ospiti a passare in vantaggio segnando prima con Gargantini al 12′ per andare in rete, poi, per raddoppio di Fellipe Mello al 14′. I padroni di casa non ci stanno e reagiscono accorciando le distanze con Vidal a 14 secondi dalla sirena del primo tempo, tornando cosi negli spogliatoi sotto di 1-2. Nella ripresa, i salesi spingono senza trovare il gol fino a meta frazione quando Arillo trasforma un rigore guadagnato per fallo di mano di Molaro, espulso. Il pareggio dura poco perchè due giri di lancette dopo gli ospiti tornano avanti con Rafinha.

Nel finale, però, il forcing dei ragazzi di mister Cipolla è letale: Edelstein firma il 3-3 al 16′ seguito dal vantaggio firmato da Arillo al 17′. Nei minuti conclusivi Fiuza blinda la porta facendo esplodere al triplice fischio il PalaSanRufo. Il successo catapulta all’ottavo posto, in zona play-off, il quintetto salese salito a quota 21 punti. Martedì si torna sul parquet con lo Sporting atteso dal match contro gli irpini della Sandro Abate.