Sporting Futsal Sala Consilina: al via la campagna abbonamenti. Agevolazioni per i tifosi, ecco le tariffe

La Stagione Sportiva 2023/2024 è ormai alle porte e lo Sporting Futsal Sala Consilina è pronto a tuffarsi nel suo primo storico campionato di Serie A, che prenderà il via venerdì 29 settembre alle ore 20:30 quando al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo arriverà il Pirossigeno Cosenza. #VOLACONNOI– Nel mentre è partita la campagna abbonamenti gialloverde, con la società che ha deciso di premiare il pubblico che lo scorso anno ha seguito in maniera massiccia la scalata verso la Serie A effettuando una riduzione dei costi, con i biglietti che sono stati letteralmente dimezzati passando dai 10,00 euro ai 5,00 €uro. Rimane la fascia protetta con prezzi ulteriormente ridotti a 3,00€ per gli over 65, donne e under 18. Mentre gli under 12 entreranno gratuitamente presentando documento.

Le novità, sedute vip

Tra le novità c’è una nuova zona al centro della gradinata, allestita con sedute dedicate e numerate dove per accedere occorrerà comprare un apposito tagliando, altrimenti si potrà fare un abbonamento annuale con un bonus fidelizzazione: la maglia personalizzata.

Come acquistare, le info utili

Presto sarà attiva la biglietteria online, mentre ad ogni gara in casa si potrà acquistare il tagliando d’ingresso al botteghino dedicato, aperto due ore prima di ogni match.