Sport, prima categoria girone H: il punto

Continua la marcia vittoriosa della Poseidon che supera per 2-0 il Faraona, grazie alle reti di Di Franco e Buonocore, mantenendo le distanze dalle inseguitrici. L’Atletico Agropoli Cilento, mantiene il passo travolgendo il Club Serre per 2-4 con le doppiette di Scarpa e Barone, anche l’Atletico Pisciotta non molla, imponendosi sul campo dello Sp. Palomonte, grazie ai soliti Senese ed Esposito.

Nelle zone basse della classifica bel successo del Real Palomonte che supera per 2-1 il Real Carillia, accorciando sulla zona salvezza.

Prima Categoria Girone H

Poseidon – Faraone 2-0

Sp. Palomonte – Atl Pisciotta 0-2

Pro Sala – Atl Battipaglia 0-1

Pixous – Stella Cioffi 1-1

Real Bellizzi – Pol Marina 2-2

Real Palomonte – Real Carillia 2-1

Club Serre – Atl Agropoli Cilento 2-4

Classifica

Poseidon 34

Atletico Agropoli Cilento 29

Atletico Pisciotta 29

Atletico Battipaglia 22

Stella Cioffi 17

Pixous 15

Real Bellizzi 15

Club Serre 13

Faraone 12

Sp Palomonte 11

Pro Sala 11

Real Carillia 10

Real Palomonte 9

Pol Marina 5