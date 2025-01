Sport: l’Heraclea esonera Carmine Turco, ecco la nota della società

Piomba come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’esonero del tecnico Carmine Turco dalla guida dell’Heraclea.

La squadra Pugliese, attualmente al quinto posto in classifica a soli quattro punti dalla vetta, ha deciso di cambiare guida tecnica dopo il pareggio ottenuto in rimonta sul difficile campo della Virtus Junior Stabia. Turco era arrivato a stagione in corsa, ma evidentemente la guida del tecnico Battipagliese non ha convinto del tutto la società che ha optato per l’esonero.

La nota della società

“La società ASD Heraclea calcio, comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra, mister Carmine Turco. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità augurandogli le migliori fortune professionali. Il nuovo mister sarà presentato nella giornata di domani“.