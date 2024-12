L’Agropoli continua a sognare. Battuta l’Heraclea dell’ex Carmine Turco

Con un gol in pieno recupero l’Agropoli batte la capolista Heraclea, squadra allenata dall’ex trainer dei delfini, Carmine Turco.

La cronaca del match

L’incontro comincia con la squadra ospite che prova a imporre il suo gioco. La prima occasione la crea l’ex di giornata Yeboah all’11, con una percussione fermata da Tonelli.

Al 13’ i delfini rischiano un pasticcio con il retro passaggio di Ramacciotti non controllato da Grieco che per poco non termina infondo alla rete. Sugli sviluppi del corner Zaldua viene bloccato sul più bello ancora da Tonelli.

L’Agropoli fatica a costruire occasioni da goal, mentre l’Heraclea mantiene il pallino del gioco provando a stazionare nella metà campo avversaria. Al 34’ Ramacciotti si fa recuperare palla da Zaldua che però non sfrutta un quattro contro uno e si fa intercettare il pallone da un super Tonelli.

Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Nella ripresa l’andamento della partita non cambia, con l’Heraclea che mantiene il pallino del gioco. Al 59’ arriva l’occasione più nitida dell’incontro con Yeboah lanciato a rete ma viene fermato da una grande uscita di Grieco che evita il vantaggio della squadra ospite.

La compagine pugliese ci riprova al 72’ con una punizione laterale di Bonicelli, deviata da Oliveira che per un soffio non si trasforma in gol.

L’occasione più nitida per l’Agropoli arriva solo all’85’ quando Gaudino prova la conclusione ma Tucci blocca sicuro.

Quando la partita sembra volgere al termine, al 92’ sugli sviluppi di corner, Cusanno trova la testata che manda in paradiso i delfini per l’1-0.

L’Heraclea ci prova nel finale con Saponara di testa, ma Grieco ancora una volta dice di no, mantenendo la porta inviolata.

Termina così l’incontro con l’Agropoli che vince per 1-0.