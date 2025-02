Sport, l’Agropoli dai due volti: superata dal Castel San Giorgio nel finale

L’Agropoli viene battuta dal Castel San Giorgio nei minuti finali. Una rete di Accarino nell’ultimo minuto regolamentare, regala i tre punti al Castel San Giorgio.

Primo tempo

La partita si mette subito in salita per i delfini, al 9’ Barbosa approfitta di una dormita del reparto difensivo dell’Agropoli e deposita in rete lo 0-1 per gli ospiti; l’Agropoli prova a reagire dopo il goal del vantaggio del Castel San Giorgio, ma le trame di gioco offerte dalla squadra di mister Ferullo sono inefficaci.

Alla mezz’ora arriva il raddoppio del Castel San Giorgio, questa volta Tagliamonte con un tiro ad incrociare supera Grieco per lo 0-2. Nel finale di primo tempo ci riprova l’Agropoli con Riccio, ma il risultato non cambia, si va a riposo sul risultato di 0-2.

Secondo tempo

Nella ripresa la partita cambia volto, i delfini partono subito con il piede sull’acceleratore e dagli sviluppi di calcio d’angolo trovano la rete del 1-2 con Ramacciotti che accorcia le distanze, l’Agropoli continua a spingere e ancora da calcio d’angolo arriva la rete di Romano che pareggia l’incontro per il 2-2. L’Agropoli va vicina al goal che ribalterebbe il risultato prima con Margiotta da distanza siderale e poi con Tegolo, ma in entrambe le circostanze la sfera non termina in rete.

Quando la partita sembra avviarsi verso il pari, arriva la beffa per l’Agropoli, Accarino in posizione molto dubbia, deposita in rete il goal del 2-3.Nel finale i delfini si riversano in avanti, ma il risultato non cambia, termina 2-3 l’incontro, con l’Agropoli che esce sconfitta nonostante un’ottima prestazione nella ripresa.