Sport: la Gelbison pronta all’esordio in Coppa Italia di serie D, parla Mister Agovino

Primo impegno ufficiale della stagione per la Gelbison guidata dal presidente Maurizio Puglisi. I rossoblù sono pronti al debutto in Coppa Italia di Serie D contro il Gladiator, formazione di Santa Maria Capua Vetere reduce dal successo contro l’Ischia nel turno preliminare della competizione.

Il match si disputerà domenica 30 agosto presso lo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento. La compagine cilentana si presenta all’appuntamento al termine di un precampionato complesso, caratterizzato dal profondo rinnovamento della rosa e da un percorso di amalgama tattica ancora in corso.

A presentare la sfida contro i casertani e a tracciare un bilancio del lavoro svolto in ritiro è l’allenatore Massimo Agovino:

“Domenica affrontiamo il Gladiator in una gara che suscita molta curiosità. Veniamo da un precampionato difficile in cui non abbiamo espresso il nostro miglior calcio: la squadra è ampiamente rinnovata e stiamo lavorando sodo per trovare la giusta identità. Ad oggi non siamo ancora un gruppo del tutto consolidato, ma il valore dell’impegno non manca e i ragazzi non si stanno risparmiando. La nostra proposta di gioco richiede tempo e assimilazione, come già accaduto nella scorsa stagione prima di raggiungere livelli importanti. Partiamo con grande curiosità e con la determinazione di centrare un risultato positivo per approcciare al meglio l’inizio del campionato”.