Gelbison, linea verde: torna il giovane Santoro e parte la campagna abbonamenti

La Gelbison del presidente Maurizio Puglisi continua a investire con decisione sui giovani talenti del territorio. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Avellino di Francesco Santoro, centrocampista classe 2007 originario di Omignano.

Per il giovane centrocampista si tratta di un ritorno significativo: Santoro è infatti cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Gelbison e della Cilento Academy, prima di proseguire il proprio percorso di crescita con Cavese, Polisportiva Santa Maria e l’Under 19 dell’Avellino.

Rinforzi per la rosa e prospere linee guida societarie

Gli innesti giovani continuano a caratterizzare la programmazione sportiva della società cilentana. Nei giorni scorsi, la Gelbison ha annunciato anche gli arrivi di Luca Cappa (proveniente dalla Cavese) e di Balagie Darboe, centrocampista formatosi nel prestigioso settore giovanile della Roma. Due profili classe 2008 che vanno ad arricchire la rosa a disposizione in vista della stagione 2026/2027.

Partenza ufficiale per la campagna abbonamenti 2026/2027

In parallelo alle trattative di mercato, il club ha inaugurato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/2027, strutturata su tre differenti tipologie d’offerta:

Tipologia Gold : 1.000,00 euro

: 1.000,00 euro Tipologia Silver : 500,00 euro

: 500,00 euro Tipologia Bronze: 150,00 euro

Tra le principali novità di quest’anno, per venire incontro alle numerose richieste dei tifosi residenti fuori sede, la società ha previsto la possibilità di ricevere la tessera direttamente al proprio indirizzo di domicilio.

Il club ha inoltre specificato che nel corso della stagione sportiva potrà essere indetta la “Giornata Rossoblù”, evento in cui le tessere di abbonamento saranno temporaneamente sospese. Restano escluse dalla validità dell’abbonamento le gare di Coppa Italia e altre manifestazioni straordinarie quali amichevoli e tornei.

Le sottoscrizioni degli abbonamenti potranno essere effettuate, dal lunedì al venerdì (dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30), direttamente presso la sede ufficiale del club situata in via Angelo Rubino n. 80.